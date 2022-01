Dalle 8.30 di stamattina molte persone si sono messe in coda per un tampone molecolare o antigenico al centro tamponi di Gallarate. In molti si sono lamentati per le lunghe attese: “Dal 21 dicembre che ho fatto il primo tampone non ho avuto alcuna richiesta di fare il secondo, sono stufa” afferma una donna in coda. “Ho portato la mia piccolina a fare il tampone, ho fatto quattro ore di coda con una bambina piccola”, commenta una giovane mamma.