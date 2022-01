Il maltempo e problemi del personale delle compagnie aereo dovuti alla nuova ondata di casi Covid hanno mandato in tilt gli aeroporti degli Stati Uniti. E lo scalo internazionale di Chicago Midway è rimasto vuoto durante l’ultimo fine settimana di vacanza. Più di 2.000 voli sono stati cancellati in tutti gli Usa. Oltre 4400 quelli cancellati in tutto il mondo.