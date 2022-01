Ad autorizzare le visite al papà da parte del loro bambino è stato il Gip del Tribunale di Varese, a cui è arrivata la richiesta dei difensori del 40enne. Davide Paitoni, l’uomo che ha ucciso il figlio Daniele, 7 anni, con una coltellata alla gola lo scorso primo gennaio, non era stato giudicato socialmente pericoloso e, per questa ragione, aveva ottenuto di poter vedere il piccolo durante la custodia cautelare ai domiciliari per tentato omicidio. E’ quanto emerso dagli accertamenti svolti dal presidente del Tribunale di Varese, Cesare Tacconi, alla luce di quanto accaduto. Tra Paitoni e la moglie non era in corso una separazione formale, i due stavano ancora trattando i termini per tramite degli avvocati.

Due le denunce per maltrattamenti presentate contro Paitoni dalla moglie, tra il 2020 e il 2021, unitamente a una terza segnalazione arrivata alla Procura di Varese da parte dei genitori della donna, tanto che risulterebbe aperto un “codice rosso” di cui, però, al momento non si conosce l’esito. Dopo aver ucciso il figlio, il 40enne di Morazzone ha tentato di ammazzare anche la madre, dalla quale si stava separando, dopo averla raggiunta nell’abitazione dei genitori dove si era trasferita, a Gazzada Schianno, sempre in provincia di Varese.

All’uomo, ai domiciliari per aver accoltellato un collega di lavoro – era addetto alle vendita di un’azienda – il 26 novembre scorso e accusato di tentato omicidio, nonostante le denunce era stato concesso di vedere il bambino perché in Tribunale a Varese non sarebbe stato trasmesso alcun atto relativo alle presunte accuse di maltrattamenti. “L’ordinanza per i domiciliari è stata firmata il 29 novembre, avallando la misura richiesta dal magistrato”, ha spiegato il presidente del Tribunale di Varese, Cesare Tacconi, “che l’ha motivata con il pericolo di inquinamento probatorio, non con la pericolosità sociale, e il giudice non può aggravare la richiesta del pm”. Successivamente, prosegue il presidente del Tribunale, “l’avvocato difensore dell’indagato ha chiesto che gli fosse concesso di vedere il figlio e la moglie, dato che secondo ordinanza non avrebbe potuto avere contatti se non con i familiari conviventi, quindi il padre”. Il 6 dicembre “il Gip ha autorizzato l’uomo a vedere il figlio”.

Relativamente alle denunce della donna ed al codice rosso, Tacconi ha precisato come “non vi sia in Tribunale alcuna pendenza a carico dell’uomo, quindi se le denunce ci sono, sono ancora in Procura“. Poi ha concluso: “Ho svolto tutti gli accertamenti del caso, tra i due non vi era alcuna separazione formale in corso, se mi sarà richiesto formalmente presenterò una relazione“. Resta da comprendere se le denunce siano ancora bloccate in qualche cassetto della Procura di Varese, in attesa di essere esaminate.

Martedì Paitone si presenterà agli inquirenti per l’interrogatorio di garanzia, seppure il suo avvocato, Stefano Bruno, che oggi lo ha incontrato, ha affermato che è “difficoltoso comunicare con lui in questo momento”. La lettera lasciata da Paitoni sul cadavere del figlio, piena di livore verso la moglie, potrebbe però valergli l’aggravante della premeditazione.