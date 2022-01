La Sea Watch 3 è sbarcata nel “porto sicuro” di Pozzallo. A bordo della nave Ong – in mare dalla vigilia di Natale per le operazioni di soccorso – ci sono 440 profughi, di cui 167 minorenni non accompagnati, che hanno tra gli 8 e i 17 anni, e 14 bambini che hanno meno di un anno, il più piccolo ha compiuto 3 settimane in mare.