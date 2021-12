Anche Gigi D’Alessio è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso cantante in un video pubblicato sui social. “Dopo cinque antigenici negativi, ho fatto il molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato”, ha detto il cantante nella clip, ricordando che, per via della quarantena, non potrà essere presente al capodanno su Rai Uno, “come da programmi”.