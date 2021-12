Aggredita e ferita per aver chiesto l’utilizzo della mascherina Ffp2. L’episodio che ha riguardato una capotreno è avvenuto ieri. Alcuni minorenni che si sono rifiutati di indossare la mascherina – obbligatoria sui mezzi pubblici come prescritto dall’ultimo decreto governativo – hanno reagito con degli spintoni all’invito a farlo. L’aggressione, riportata dal Resto del Carlino, è avvenuta su un convoglio della linea Mantova-Modena, all’altezza della stazione di Carpi (nel Modenese). La vittima dell’assalto fisico e verbale, è stata soccorsa da un’ambulanza e portata all’ospedale Ramazzini di Carpi.

In base a quanto ricostruito, il gruppo di ragazzi, minorenni, indossava la mascherina chirurgica e si è rifiutato di indossare la Ffp2. Il treno si è dovuto fermare a Rolo (nel Reggiano) dove alcuni dei ragazzi coinvolti sarebbero stati fatti scendere. La situazione sarebbe poi nuovamente degenerata al punto che, arrivato a Carpi, il treno è stato cancellato e sono intervenuti Polfer, polizia locale e 118. La capotreno è stata portata al pronto soccorso per lievi lesioni. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.

Foto di archivio