Dal giorno di Natale il super green pass è obbligatorio anche per le consumazioni al bancone di bar e ristoranti. La maggior parte dei baristi si lamenta: “C’è disagio e confusione perché la gente pensa che non sia obbligatorio”, ha spiegato un gestore. Un altro barista aggiunge: “Stiamo incontrando grandissime difficoltà, è un caos. È impensabile che non dia problemi”. “Alcuni clienti ci vengono addosso, come se la colpa fosse nostra”, ha detto il proprietario di un caffè. I clienti invece sono quasi tutti a favore: “È giusto così – ha detto un uomo in fila al bancone -, in qualche modo dobbiamo arginare questa pandemia che sembra non fermarsi”.