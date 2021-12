Alex Belli è sicuramente il personaggio più chiacchierato del momento, protagonista indiscusso di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sul suo conto in questi giorni se ne stanno dicendo di ogni, con i giornali di gossip che passano al setaccio il suo rapporto con Soleil Sorge dentro la Casa più spiata d’Italia e con la moglie Delia Duran una volta uscito dal reality di Canale 5. Ecco quindi che non c’è da stupirsi che sia stato chiamato come ospite nell’ultima puntata di Casa Chi.

E così, tra un “poi vedremo cosa accadrà con Soleil” e un “Aldo Montano ha messo dei blocchi”, l’ex attore di Centovetrine ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti. Ovvero che Rocco Siffredi gli ha chiesto di fare un film insieme. “Ti ho fatto venire in mente la factory di Rocco Siffredi? Io faccio moda, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi – ha detto Alex Belli a Rosalinda Cannavò -. Sono stato su da lui. Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte all’Isola tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale”.

Al che, il giornalista Gabriele Parpiglia lo ha incalzato, e Belli è uscito allo scoperto: “C’è chimica artistica anche con Rocco. Se lui mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei”.