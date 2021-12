Sono ormai diversi giorni che Alex Belli è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip6 ma ancora si parla di lui. Questa volta, ad attaccarlo, è Hellen Scopel, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata dell’attore di CentoVetrine dal 2004 al 2007. “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro“, ha esordito in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv.

Poi ha aggiunto: “La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!“. E non finisce qui. L’ex finalista di Miss Italia ha anche raccontato di aver avuto un rapporto difficile con Belli, fatto di tradimenti e comportamenti difficili da sopportare: “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei“. Poi ha spiegato: “I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo ‘Fra di Roma’. Quella volta mi sono insospettita”. Infine ha concluso con una rivelazione sull’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova: “Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo”. Hellen è ormai felicemente sposata da 6 anni con l’imprenditore Simone Sassone.