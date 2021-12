Sono 31mila le truffe online segnalate lo scorso anno sotto le festività alle polizia postale. E nel 2021? Quasi il doppio. Dunque attenzione: con il Natale che si avvicina e la fretta di acquistare nuovi regali è facile cadere nella trappola. “Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui“, ecco l’SMS che nasconde l’ennesima truffa che può svuotare i conti. Seguendo le istruzioni si arriva ad una schermata simile a quella di un tradizionale corriere. Quindi la richiesta di inserimento dei dati personali e della carta per pagare 2 euro di tasse doganali. Ne ha parlato la stessa polizia postale durante un servizio del TG1 del 20 dicembre scorso: “Nel momento in cui io inserisco questi dati sicuramente potranno fare razzia. Non bisogna cliccare sui link bensì bloccare il mittente del messaggio e cancellare l’SMS“. È bene prestare attenzione anche ad altri due aspetti: innanzitutto i messaggi ufficiali non sono mai anonimi, inoltre riportano il codice identificativo dell’ordine.

I rischi si stanno moltiplicando e i ricercatori di Bitdefender hanno fatto la lista degli oggetti più pericolosi e delle email di spam legati al tema dello shopping più popolari. Si parte dagli occhiali da sole Oakley: 85% di sconto e spedizione gratuita. Il resto delle proposte è vario: sconto sui nuovi modelli di occhiali da sole, sui voli in offerta verso gli Stati Uniti, i premi esclusivi dei grandi brand, le 20 idee regalo per la lista di Natale e le più famose gift card. Come riportato dal Messaggero, inoltre, Marco Valerio Cervellini – responsabile della comunicazione della polizia postale – ha invitato gli utenti ad inviare segnalazioni di eventuali truffe sul web al commissariatodips.it. Inoltre ha spiegato: “Bisogna informarsi sempre su ciò che si vuole acquistare stando attendi al prezzo, confrontando sempre diversi annunci e scegliendo solo offerte con foto dettagliate. Meglio orientarsi su annunci ben strutturati e scritti correttamente, in grado di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno”. Le altre raccomandazioni sono infine quella di utilizzare la chat ufficiale della piattaforma, di proteggere i dati personali e sensibili e scegliere sempre i sistemi di pagamento e le spedizioni ufficiali prediligendo gli affari con utenti valutati positivamente e valutando sempre gli utenti con cui si concludono gli affari.