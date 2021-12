Dopo un’accurata valutazione, la Regina Elisabetta ha deciso: niente Natale a Sandringham. Per il secondo anno consecutivo, dunque, la Sovrana deve rinunciare a una delle tradizioni cui è più legata, la grande festa in famiglia nella tenuta nel Norfolk. Tutta colpa della variante Omicron e della pandemia che non dà tregua: così, per motivi precauzionali Elisabetta trascorrerà il Natale a Windsor, dove riceverà le visite dei figli, dei nipoti e bisnipoti. Una lunga carrellata di auguri ma contingentati, per ovvie ragioni di sicurezza visto il dilagare del Coronavirus, ai quali però non prenderà parte la figlia Anna.

È infatti di poche ore fa la notizia che la principessa è stata costretta a isolarsi dopo che il marito, Sir Timothy Laurence, è risultato positivo al Covid. «La Regina è molto rattristata dal fatto che la figlia non potrà partecipare ai festeggiamenti», ha rivelato la royal watcher Angela Levin. Festeggiamenti che saranno in forma ridotta: inizialmente Elisabetta II aveva pensato ad un pranzo per cinquanta invitati, ma l’aggravarsi della situazione ha cambiato i piani e la Regina in prima persona ha deciso di non andare oltre la quindicina di ospiti, come ha rivelato il Daily Mail. Il suo prima Natale senza il marito Filippo, morto il 9 aprile scorso a 99 anni, sarà dunque molto diverso da come lo aveva immaginato e dopo un’attenta valutazione ha deciso di evitare ogni rischio inutile (soprattutto dopo i problemi di salute che lo scorso ottobre l’hanno costretta a trascorrere qualche giorno in ospedale per una serie di accertamenti).

Gli invitati al pranzo di Natale? Per ora la lista non è stata ufficializzata, ma è quasi certo che ci saranno il figlio Carlo e Camilla, le nipoti Eugenia e Beatrice di York con il padre Andrea, mentre sono in forse William e Kate e i figli. In queste ore poi la Regina registrerà il tradizionale discorso alla Nazione, che verrà poi trasmesso il 25 dicembre: secondo indiscrezioni, la Sovrana dovrebbe omaggio al marito Filippo e lanciare un messaggio di supporto agli inglesi visti i problemi causati dalla pandemia.