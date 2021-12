Alla Camera si svolge il question time. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sull’istituzione di un tavolo tecnico-politico in materia di organizzazione e gestione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di implementare la prevenzione e il contrasto delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; sulle iniziative in relazione alla decisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorso alla cassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno; sulle iniziative volte a delineare un quadro regolatorio per lo svolgimento in sicurezza delle prestazioni lavorative nel settore dell’edilizia, con particolare riferimento ad aspetti previdenziali; sulle iniziative per potenziare le politiche attive del lavoro e le politiche di formazione e di riqualificazione dei lavoratori nell’attuale contesto di crisi pandemica.

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a modificare le disposizioni in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, al fine di rendere maggiormente attrattivo tale regime agevolato ed estenderne i benefici all’intero territorio nazionale; sulla ratifica del Trattato Mes, come riformato nel gennaio 2021; sull’utilizzo delle risorse derivanti dal contrasto all’evasione fiscale e contributiva per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione fiscale previste dal disegno di legge di bilancio per il 2022; sulle iniziative ai fini della piena operatività della nomina del colonnello Bortoletti a subcommissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria.

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a una interrogazione sui tavoli di crisi gestiti dal Ministero.