Il leader dei no vax Filippo Accetta, fermato per le false vaccinazioni alla Fiera di Palermo, pubblicò un video sul suo profilo TikTok in cui scherzava sul fatto di essersi immunizzato. “Anche Filippo accetta si è vaccinato – dice mostrando una boccetta del bagnoschiuma Johnson per richiamare la società farmaceutica – mi vaccino pure io e poi dicono che sono un no vax”