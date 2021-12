Filippo Accetta, uno dei No vax indagati per i falsi vaccini dalla Digos di Palermo, ad agosto era tra i partecipanti alla cena con il leader della Lega Matteo Salvini al ‘Taco Loco’, un ristorante di Palermo. Una serata organizzata dal deputato regionale Vincenzo Figuccia, segretario provinciale della Lega a Palermo, al quale il leader no-vax era molto legato fino a due mesi fa. Ci sono anche video e manifesti che testimoniano il legame di Accetta con la Lega, in particolare quelli che mobilitarono il Carroccio per il referendum sulla giustizia con lo slogan ‘Chi sbaglia paga’. I rapporti si sarebbero successivamente interrotti