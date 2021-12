“Le scelte adottate hanno il significato di tutelare quella situazione di vantaggio che in questo momento connota il nostro Paese e personalmente le ritengo condivisibili e proporzionali rispetto a quello che è il potenziale rischio”. Lo ha detto a Sky Tg24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di ‘Buongiorno’. “Ricordiamoci – ha sottolineato Locatelli – che fortunatamente in Italia al momento la variante Omicron” di Sars-COV-2 “ha ancora una diffusione assai limitata e quindi credo che sia assolutamente legittimo per un Paese come l’Italia mettere in campo delle misure per mantenere questa situazione di vantaggio”.