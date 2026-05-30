Colpisce con violenza la moglie alla testa, la donna è in fin di vita: 53enne arrestato per tentato omicidio a Catania

L'aggressione si è consumata nella notte nella frazione di Belsito al culmine di una lite domestica. La vittima, 49 anni, è ricoverata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro con un grave trauma cranico

Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio dopo aver colpito gravemente alla testa la moglie di 49 anni al culmine di una lite. L’episodio è avvenuto nella notte a Belsito, frazione di Misterbianco (Catania), e la donna si trova attualmente ricoverata in gravissime condizioni.

L’aggressione in casa e l’arresto

Tutto è successo all’interno dell’abitazione della coppia. Secondo le prime ricostruzioni, al culmine di un’accesa discussione, l’uomo ha aggredito fisicamente la consorte utilizzando un corpo contundente per sferrare colpi mirati al capo. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine sul luogo dei fatti ha consentito ai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile di bloccare l’aggressore. Il 53enne è stato immediatamente arrestato con l’accusa di tentato femminicidio.

La corsa in ospedale e le condizioni della vittima

Le condizioni della donna sono apparse critiche sin dai primi istanti. Soccorsa dal personale sanitario del 118, la 49enne è stata trasportata d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania. Attualmente si trova ricoverata nel presidio ospedaliero con prognosi strettamente riservata: l’equipe medica giudica il suo quadro clinico gravissimo a causa del vasto trauma cranico provocato dai colpi ricevuti.

I rilievi scientifici e l’inchiesta della Procura

Per cristallizzare la scena del crimine e ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, l’abitazione è stata ispezionata dai carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania, i quali hanno eseguito i rilievi tecnici del caso e avviato le ricerche per individuare e sequestrare l’arma utilizzata dall’uomo. Nel frattempo, la macchina giudiziaria si è mossa con immediatezza. La Procura della Repubblica del capoluogo etneo ha formalmente aperto un’inchiesta a carico del 53enne per tentato femminicidio. Il fascicolo è stato affidato alla sezione “fasce deboli”, il dipartimento specializzato nei reati contro le donne e i soggetti vulnerabili, attualmente diretto e coordinato dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro.