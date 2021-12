È morta oggi 9 dicembre 2021 Lina Wertmüller, la prima donna candidata all’Oscar come miglior regista (1976). Tantissimi i messaggi di tributo per la sceneggiatrice e regista nata a Roma il 14 agosto 1928. Non solo personaggi dello spettacolo e della politica, ma anche molte persone comuni hanno voluto ricordarla sui social.

“Riposa In Pace. Grandissima artista che ci fatto ridere, sognare e pensare”, si legge su Twitter. Oppure: “Ha scardinato luoghi comuni di un mestiere considerato prettamente maschile, una donna di grande temperamento, un nome di vanto in America e non solo, Ciao Lina”. E ancora: “In piedi per Lina Wertmuller. Una donna eroica, che ha abbattuto infinite barriere con la forza della sua intelligenza, della sua tenacia e della sua bravura. Se si è aperto uno spazio per le donne alla regia è anche grazie a pioniere come lei“.

