“Fotterò tuo figlio”. Marilyn Manson avrebbe minacciato la famiglia dell’ex fidanzata Evan Rachel Wood e in particolar modo il figlio di otto anni. Questo è quello che rivela il DailyMail dopo aver analizzato documenti depositati in un tribunale statunitense. L’attrice protagonista della seire Westworld è stata una delle ex fidanzate e mogli che hanno denunciato recentemente il cantante di violenza e traffico sessuale di minori. La Wood avrebbe quindi dichiarato al giudice di aver preso sul “serio la sue minacce di allora come quelle di adesso”. Minacce che avrebbero costretto l’attrice 34enne ad installare vetri antiproiettile alle finestre, una porta d’acciaio blindata e una recinzione di sicurezza elettrificata intorno alla sua casa di Los Angeles. Wood avrebbe anche dichiarato al giudice di avere in mente di ingaggiare guardiani notturni e cani da difesa. I documenti esaminati dal tabloid inglese sarebbero depositati agli atti della causa di affidamento che vede contrapposti la Wood e il suo ex partner, l’attore Jamie Bell, per la custodia del loro figlio Jack. Secondo Bell (lo ricorderete ancora giovanissimo nel cult Billy Elliot) l’ex compagna si sarebbe recentemente trasferita da Los Angeles a Nashville per tenere lontano da lui il loro figlio, ma Wood ha spiegato di aver lasciato la California per la paura della vendetta di Manson. “Ho molta paura del presunto colpevole”, avrebbe affermato Wood. “Ho subito gravi lesioni fisiche ed emotive, e temo che cercherà di punirmi per aver testimoniato danneggiando me, nostro figlio e i membri della mia famiglia”.