Sotto Natale, si sa, è tempo di shopping. E Silvio Berlusconi vuole sfruttare il periodo per trovare un regalo sotto l’albero: il Quirinale. Così, negli ultimi giorni, il leader di Forza Italia e i suoi emissari si stanno concentrando sugli ex azzurri di Coraggio Italia alla Camera per provare a recuperare qualche voto utile e […]

Una delle migliori tecniche di disinformazione è quella di ingigantire le notizie marginali per minimizzare quelle fondamentali. Infatti si fa un gran vociare – come se ne andasse delle sorti del centrosinistra e del Quirinale – sul no di Conte alla candidatura a Roma-1, gabellato per un voltafaccia o financo una fuga del leader di […]

Il Dossier Non solo Covid: pronto soccorso in allarme Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si affollano in sala d’attesa. I casi gravi impegnano troppi anestesisti Di Alessandro Mantovani

Regno Unito Tutte le bugie del premie. Covid party, BoJo nei guai Boris Johnson negava che si fosse tenuta una festa a Downing Street durante il lockdown: un video lo ha smentito Di Sabrina Provenzani

La festa di FDI La Cartabia s’offre a FdI e Conte si spiega su B. Prima lei, la Guardasigilli che al Quirinale pensa ma ovviamente mai lo dirà, e che dal palco dà per “imminente” la riforma del Csm. Poi l’avvocato, che per restare leader dei 5Stelle non dovrà ritrovarsela nelle urne per il Colle, altrimenti il M5S esploderebbe, perché come potrebbe votare la ministra della controriforma della Giustizia? In […] Di Luca De Carolis

Berlusconi al Quirinale? No, grazie La “pax mafiosa” e la guerra ai pm sulle mazzette alla Gdf 1994, 19 o 20 gennaio. Il killer delle stragi Gaspare Spatuzza viene convocato dal suo boss Giuseppe Graviano al bar Doney di via Veneto a Roma. “Era gioioso, felice”, racconterà il pentito ai pm: “Mi comunicò che avevamo chiuso tutto e avevamo ottenuto tutto quello che cercavamo, e questo grazie alla serietà di quelle persone […] Di Marco Travaglio

Riforma del 2014 Città metropolitane. Consulta: “Legge Delrio illegittima” L’attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Spetta però al legislatore e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci […] Di RQuotidiano

Casta smeralda Fotocopie e gomme auto: spese pazze di Solinas&C. Circa 40 milioni di debito fuori bilancio, di cui una trentina maturati dall’assessorato degli Enti Locali guidato da Quirico Sanna, proprio mentre la Corte dei Conti solleva parecchi dubbi sulla gestione economica della Regione. Il Consiglio della Sardegna ha appena votato per coprire l’enorme buco provocato da centinaia di fatture non pagate, un’anomalia che imbarazza […] Di Nicola Borzi e Lorenzo Giarelli

L’annuncio di BoJo Omicron avanza. Londra cede al Green pass (in forma light) Alla fine anche il governo inglese cede al Green pass, con Boris Johnson che ieri, in una tesa conferenza stampa convocata in emergenza, ha annunciato nuove restrizioni imposte dalla rapida avanzata anche in Uk della variante Omicron. Affiancato dai massimi consulenti del governo, il Chief Medical Officer Prof Chris Whitty e il Chief Scientific Officer […] Di Sabrina Provenzani

Ai domiciliari Il detenuto Pittelli prepara la sua “difesa” con Sgarbi Garantisti – L’ex senatore di FI invia una lettera in cui chiede aiuto a Carfagna e lo rimettono in cella. Scrive: “Stiamo preparando l’interrogazione” col deputato Di Lucio Musolino

Genova Burlando, il ritorno: con destra e Iv Di nuovo in campo – Iniziativa dell’ex governatore ligure per le amministrative del 2022 Di Lorenzo Giarelli

Il presidente Anac Busia: “Rischio infiltrazione mafie negli appalti” Con l’arrivo di oltre 200 miliardi per il Pnrr e l’avvio degli appalti, “s’intensifica il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose”. Il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, lancia un alert: “Non è certo il momento di smobilitare la lotta alla corruzione e l’azione di prevenzione, attraverso la digitalizzazione e l’incrocio di dati, su cui Anac […] Di RQuotidiano

Val Susa NoTav, sassaiola nel cantiere di San Didero Polizia: idranti e lacrimogeni contro la gente Nella notte l’assalto al cantiere di San Didero (Torino), con il lancio di pietre, grossi petardi e razzi, nel pomeriggio nuovi disordini dopo una marcia che si era svolta pacificamente, con la partecipazione di una ventina di sindaci. I No Tav hanno celebrato così la ricorrenza dell’8 dicembre, data degli scontri al cantiere di Venaus, […] Di RQuotidiano

S’indaga su collega vittima Tarquinia, c’è la pista del delitto passionale I carabinieri di Civitavecchia hanno impostato le indagini sull’omicidio di Dario Angeletti, il professore di Biologia dell’Università Tuscia, freddato due giorni fa con due colpi di pistola da un killer incappucciato sul lungomare di Tarquinia, in provincia di Viterbo, sulla pista del delitto passionale. Gli inquirenti sospettano di un suo collega di laboratorio. Fonti investigative […] Di RQuotidiano

“Non ha visto il fascicolo” Ferrero in cella, legale: “Non risponderà ai pm” “Non abbiamopotuto vedere il fascicolo”, per questo “sarà impossibile rispondere”. Lo ha detto l’avvocato Pina Tenga, difensore di Massimo Ferrero, in carcere a Milano per bancarotta, in vista dell’interrogatorio di garanzia in programma oggi alle 13.30. “L’avviso è stato notificato ieri (martedì, ndr) alle 16 – aggiunge la penalista – con la cancelleria del tribunale […] Di RQuotidiano

Roma Nudo nella fontana delle Naiadi, polizia lo blocca a manganellate Completamente nudo e con in mano una bottiglia, un giovane nigeriano ha prima tentato di aggredire un vigile urbano in piazza dei Cinquecento, a Roma, e poi si è arrampicato sulla fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica. Alla richiesta degli agenti di scendere dalla fontana, l’uomo ha opposto resistenza. Sul posto è poi intervenuta […] Di RQuotidiano

Misteri d’Italia Suburra ’94, telefoni clonati. E il giudice diventò fantasma Paolo adinolfi – Magistrato fallimentare a Roma, è sparito 27 anni fa. Si era occupato anche di ambienti vicini alla Banda della Magliana Di Antonio Massari

Il report annuale Vaccini, Draghi, Spid, dad e Carrà: ecco cosa hanno cercato gli italiani su Google Il Green pass e la prenotazione dei vaccini, l’addio a Raffaella Carrà, ma anche Mario Draghi, lo Spid, il Ddl Zan, i Maneskin e Matteo Berrettini. Nel report annuale di Google tra le parole top non mancano gli Europei e Christian Eriksen, Champions League, Serie A, Donnarumma, Sinner. Nella lista c’è pure Classroom, il programma […] Di RQuotidiano

Ripensamenti Ma per il salario minimo compromesso al ribasso Sulla carta è un nuovo passo avanti a favore della direttiva Ue sul salario minimo; nella sostanza, però, ridimensionerà il provvedimento con un compromesso al ribasso. L’accordo raggiunto lunedì tra i ministri del Lavoro dei Paesi Ue dà il via libera al negoziato dei prossimi mesi con il Parlamento europeo. Il testo uscito dall’intesa tra […] Di Rob. Rot.

“Evento provinciale” Trento, Vasco Rossi non fa sold-out: Pd contro il concerto Tutto esaurito per Vasco Rossi in tutte le date del suo tour 2022 tranne la prima, quella di Trento in programma il 20 maggio 2022, che da mesi fa disperare non tanto lo staff del Blasco, quanto il Pd del Trentino che teme per le finanze pubbliche visto che l’organizzazione e la gestione dell’evento sono […] Di RQuotidiano

In mostra a Firenze Rimosso il presepe con il ponte Morandi Via il presepe del crollo del Ponte Morandi di Genova – la stalla dove nasce Gesù Bambino è sotto uno dei piloni che rimase in piedi quel tragico 14 agosto 2018 – da una mostra natalizia allestita a Firenze nel Rivoli Boutique Hotel. La direzione dell’albergo ha accolto l’invito di Egle Possetti, la presidente del […] Di RQuotidiano

E la chiamano riforma Il Csm à la Cartabia nasce già “storto” I criteri di valutazione – Per stabilire la carriera, il sistema produce in prospettiva effetti deleteri, inducendo soprattutto nei giovani magistrati sete di protagonismo e autoreferenzialità Di Filoreto D’Agostino

Multinazionale cereali Scioperano per avere salari più alti, Kellogg’s caccia 1.400 operai negli Usa La multinazionale dei cereali Kellogg’s ha deciso di rimpiazzare i 1.400 lavoratori in sciopero da ottobre nei quattro stabilimenti negli Stati Uniti dopo che hanno bocciato un accordo quinquennale che prevedeva un aumento dei salari del 3% e la conservazione degli attuali benefici dell’assicurazione sanitaria. I dipendenti della società ritengono, invece, di meritare di più […] Di RQuotidiano

Germania Scholz diventa cancelliere e prepara l’asse con Macron Olaf Scholz ha risposto con un semplice Ja. “Accetta l’incarico?” aveva chiesto la presidente del Bundestag, Barbara Bas (Spd). Ieri mattina il Parlamento tedesco ha eletto, con voto segreto, il nuovo cancelliere. 395 voti a favore, sui 707 presenti. I tre partiti che formano la coalizione Semaforo (Spd, Verdi e Fdp) contano però 416 eletti. […] Di CC

Egitto Zaki “l’italiano” già sogna di poter tornare a Bologna Scarcerato – Lo studente accusato di aver messo a rischio la sicurezza dello Stato con i suoi pensieri non ha obblighi di firma fino alla nuova udienza, prevista l’1 febbraio Di Roberta Zunini

Francia Progettavano attentato di Natale: arrestati due islamisti radicali Hanno entrambi 23 anni i due francesi che progettavano di compiere un attentato di matrice islamista in Francia a Natale. Secondo Le Figaro, che cita una fonte giudiziaria, erano sotto sorveglianza dei servizi segreti, che avevano intercettato alcuni loro scambi sui social. I due, ora incriminati per “associazione a un’organizzazione terroristica criminale”, volevano colpire, armati […] Di RQuotidiano

Altezze sublimi Dall’Italia montagne incantate Cognetti, Rigoni Stern, Lussu. In vetta con la letteratura Di Crocifisso Dentello