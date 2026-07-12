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Ultimo aggiornamento: 19:32

Wimbledon, Sinner c’è: vince un secondo set di grande personalità contro un ottimo Zverev. Ma che equilibrio sul Centrale | La diretta

di Domenico Cannizzaro
Percentuali altissime al servizio per entrambi: è una partita che si decide su pochissimi punti. Dopo il primo parziale vinto dal tedesco, il numero uno al mondo ha risposto da campione
Wimbledon, Sinner c’è: vince un secondo set di grande personalità contro un ottimo Zverev. Ma che equilibrio sul Centrale | La diretta
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Momenti chiave

  • Sinner vince il secondo set
  • Zverev vince il primo set
  • Inizia il match
  • Sinner e Zverev entrano in campo
  • Wimbledon, Sinner-Zverev – La diretta
    • 19:32

      3° set, Sinner-Zverev 1-1

      Sinner va 0-30, prova a mettere pressione ma poi sbaglia una palla corta e un diritto dal centro. Poi Zverev mette due prime vincenti e tiene la battuta a 30.

    • 19:27

      3° set, Sinner-Zverev 1-0

      Sinner tiene a zero la battuta: in questo terzo set ha il vantaggio di servire per primo.

    • 19:22

      Toilet break per Sinner

      Toilet break per Sinner a fine secondo set: l’azzurro va negli spogliatoi

    • 19:19

      Sinner vince il secondo set

      Un set vinto di personalità, carattere e di forza. Jannik Sinner gioca un tie-break stratosferico, strappa quattro punti in risposta (e per il rendimento di Zverev oggi è una notizia) e domina il parziale per 7-2. Tutto in parità sul Centrale: è una finale equilibratissima. 6-7, 7-6 in due ore e 10 di gioco.

    • 19:18

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Zverev 6-2

    • 19:18

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Zverev 5-2

    • 19:17

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Zverev 4-2

    • 19:16

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Zverev 4-1

    • 19:15

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Zverev 4-0

    • 19:14

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Zverev 3-0