Nella Germania – travolta dai contagi e costretta a rigide misure restrittive per arginare la pandemia di Covid – non mancano le proteste anche violente. Ma tra gli 11 manifestanti no vax, arrestati giovedì, dalla polizia di Francoforte ce ne era anche uno che è stato fermato perché indossava una stella di David accompagnata dalla scritta “non vaccinato”. In una nota stampa la polizia spiega che ci sono stati attacchi isolati agli agenti che hanno portato anche a 89 identificazioni.

Nei giorni scorsi sono state emessi alcuni provvedimenti del tribunale regionale di Augusta e del tribunale superiore della Baviera in cui è stato stabilito che i no-vax tedeschi che indosseranno simboli usati nella Shoah, come la stella di David, stabilendo un’analogia impropria con le vittime del nazionalsocialismo possono essere perseguiti. Nelle manifestazioni tedesche dei no-vax – come del resto è successo anche in Italia a fine ottobre – non è raro vedere dimostranti che indossano al braccio il simbolo della Stella di David con sopra la scritta “non vaccinati”, per segnalare la discriminazione di cui si sentono vittime.

La Stella di David al braccio, imposta originariamente dai nazisti a partire dal 1941 per identificare e discriminare le persone di fede ebraica, viene ora considerata come un simbolo dell’Olocausto. Di conseguenza chi la indossa incorre nel reato di “banalizzazione” o “minimizzazione” della Shoah, previsto dalla Costituzione tedesca (art. 130) spesso in associazione al reato di incitamento all’odio razziale.