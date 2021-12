Finisce l’avventura di Dayane Mello a La Fazenda. Il 27% del pubblico brasiliano ha decretato la sua eliminazione ponendo fine non solo alla nuova esperienza televisiva della modella, ma anche ad un vero e proprio incubo. Infatti, a differenza della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è riuscita ad essere una delle principali protagoniste e a costruire rapporti interessanti con gli altri concorrenti, nel programma tv trasmesso in Brasile, la sua figura è stata al centro di fatti alquanto discutibili. Come non ricordare, fra tutti, il sospetto stupro attuato dal cantante Nego Do Borel, tanto da costringere la produzione del reality a squalificarlo e dare assistenza psicologica alla modella brasiliana, presunta vittima inconsapevole perché sotto l’effetto dell’alcol, mentre lui si dichiarava innocente.

Così come non ci si può dimenticare dei video in cui Dayane Mello, in preda all’alcol, barcollava oppure vittima di bullismo dai suoi compagni. Dietro le spalle, infatti, gli altri concorrenti imitavano in maniera dispregiativa l’accento della modella e, stando ad alcune indiscrezioni, qualcuno si sarebbe rivolto a lei facendo il verso dell’asino, come se la sua voce fosse simile a quella dell’animale. Nonostante questo, il suo staff fino a prima dell’eliminazione ha incitato i fans a votare per far restare la modella nel reality, mentre chi gestisce i social ha anche pubblicato un post in cui si parla bene della sua partecipazione alla Fazenda.

Ecco il suo contenuto: “Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fattoria. Ricordiamo molto bene il suo ultimo saluto prima dell’ingresso. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno della casa di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi. Ogni giorno cresce solo l’orgoglio di aver visto Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che ha fatto. La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l’anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!”