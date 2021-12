“Sono fluido, sì, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare”. Così Sangiovanni si descrive, rispondendo a cuore aperto alla raffica di domande de Le Iene: il cantautore, ancora reduce dal successo arrivato con la sua partecipazione ad Amici, ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Giulia Stabile, conosciuta proprio nel talent di Maria De Filippi. Ma non solo. Tanti i temi toccati dalle domande della trasmissione di Italia 1.

“Sigarette zero, zero canne, zero palestra, qualche bicchiere di vino a volte. In futuro? Farei il giudice a X Factor e andrei a Sanremo, ma solo con il pezzo giusto. Vincere il Festival non è però una svolta per un’artista”. E ancora, l’amicizia: “Da quando ho iniziato a fare questo lavoro, i miei compagni li sento meno di prima. Me la tiro? No, mai. Il bullismo è capitato, alle medie soprattutto. E soprattutto con i professori, perché in realtà avevo più problemi con loro che con i miei compagni. Cosa gli direi oggi? Che si sbagliavano. Una volta uno mi ha rincorso con la macchina mentre io ero a piedi e lo ha fatto solo per dirmi quanto ero brutto”.