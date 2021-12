“Girare film porno mi ha creato danni al collo, alle vertebre e ho pure avuto un’ernia al disco e un nervo schiacciato”. Adriana Chechik, una delle più celebri e seguite pornostar mondiali, si racconta in una breve intervista video su Plug Talk Podcast. Il tono è leggero, quindi nessuna tragedia urlata o j’accuse alla Linda Lovelace. Su un divanetto arancione, assieme ad Adam22 (uno youtuber statunitense che somiglia a Fedez) e alla sua compagna Lena the Plug (nomen omen), la Chechik in reggiseno e leggins variopinte ha discusso delle posizioni sessuali preferite, delle tante gangbang effettuate in carriera (ce n’è una con 35 persone, ha affermato), quali sono i set che apprezza di più, infine ha spiegato che si sente un po’ come una “lottatrice del sesso”, a cui “piace controllare i ragazzi grazie alla propria vagina”.

Chechik è celebre soprattutto per la sua agilità corporea in scena e per tutta una serie di posizioni ardite da tenere durante un rapporto sessuale anche in contesti bdsm. Nata in Pennsylvania 29 anni fa, nel porno ad alti livelli produttivi dal 2013, Chechik ha vinto oltre 30 Oscar del porno. “Poco tempo fa il mio medico mi ha sconsigliato di partecipare ad un’orgia selvaggia sostenendo che il mio corpo avrebbe bisogno di annetto di riposo per curarsi e tornare come prima”, ha concluso.