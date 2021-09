Dayane Mello, ex Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, sta partecipando ad un altro reality, ma in Brasile. Si chiama La Fazenda (ovvero La Fattoria). Tra i concorrenti anche Nego do Borel che, stando a quanto riportato da numerose testate tra cui Fanpage, avrebbe provato ripetutamente a baciare Dayane e a toccarla sotto le coperte. Lei lo ha respinto più volte. Per questo l’uomo si è alzato, ha dato diversi pugni alla porta ed ha lanciato un secchio contro il muro, facendo così svegliare gli altri coinquilini. Le scene, che risalgono ad una-due notti fa, hanno fatto subito il giro del web e i fan della modella chiedono a gran voce la squalifica di Nego.

Al momento, però, la rete televisiva tace. Per questo, sulla pagina ufficiale Instagram di Dayane (presumibilmente gestita dal suo staff), ieri 19 settembre è stato pubblicato un post con le immagini dell’accaduto e una lunga didascalia. “A causa del silenzio della rete televisiva e delle molestie che Dayane ha subito ieri sera da un altro partecipante al reality ‘La Fazenda‘, vogliamo chiarire che si prenderanno le misure necessarie”, si legge. E ancora: “Detto questo, ci teniamo a sottolineare quanto sia deplorevole vedere una donna in uno stato di vulnerabilità, sottoposta ad atti libidinosi, anche dopo aver detto innumerevoli ‘no’. Oltre a questo episodio, è degno di nota il fatto che negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi segnali di abuso. Parla dell’aspetto fisico e delle insicurezze di Dayane, poi le dimostra affetto e la loda, lasciandola confusa su quale suo aspetto sia reale e cosa faccia parte del suo personaggio”. E infine: “La sua psiche è completamente scossa e la sua integrità fisica è a rischio. Ora stiamo aspettando la replica del canale Record in merito alle nostre richieste, confidiamo e crediamo che prenderà posizione per evitare ogni tipo di imbarazzo o danno ai concorrenti”.

Sull’episodio è intervenuta anche Rosalinda Cannavò, ex compagna della Casa del GFVIP nell’edizione con Dayane Mello. L’attrice siciliana ha scritto: “Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso; è vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei”. Infine ha commentato: “I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore”.