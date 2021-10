Il percorso di Dayane Mello a La Fazenda si fa sempre più difficile. Nonostante la vicenda del presunto stupro che l’ha vista coinvolta, la modella brasiliana non può lasciare il programma: “È come in una prigione. Per uscire dovrebbe pagare una penale”, aveva detto il suo avvocato Bella Borges. Fanpage ha riportato una rivelazione fatta da Gabriele Parpiglia, autore televisivo e amico di Dayane, secondo cui la somma ammonterebbe a circa 18.700 euro, cifra ritenuta da molti irrisoria e facilmente raggiungibile con una raccolta fondi che, però, sembra non aver ricevuto grande riscontro da parte dello staff che segue Mello.

Durante l’ultima puntata del suo programma Il Bianco e il Nero, Parpiglia ha poi dichiarato: “Quindi lei resta in un reality, dopo quella che sembra una tentata molestia sessuale da parte di Nego do Borel, per una cifra tutto sommato irrisoria. Quei soldi per la Mello non sarebbero un problema: ha guadagnato tanto col Gf Vip, ha 1 milione di followers, gli sponsor se la contendono e ha da poco lanciato una sua linea di creme”. Perché allora non esce?

Ma torniamo alle parole di Dayane. Stando a quanto riportato da Today, l’ex gieffina si è sfogata con la sua amica Valentina Francavilla e ha detto: “Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento“. La 32enne ha infatti partecipato alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, arrivando in finale. 169 giorni reclusa nella Casa di Cinecittà, giorni pesanti in cui era stata raggiunta anche dalla notizia dell’improvvisa morte del fratello Lucas. “Sono un bersaglio dalla prima settimana. Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile, è una provocazione continua. Prima lo facevano di nascosto, ora lo fanno apertamente. C’è un atmosfera davvero pesante”, ha concluso lei. Quando finirà questo incubo?