Tensione a “L’aria che tira” (La7), dove è ospite la documentarista no vax Ambra Fedrigo, che ha scelto di non vaccinare i figli e di non mandarli a scuola. A opporre le sue tesi c’è il medico Orietta Emiliani, che si rende protagonista di un vivace scontro con la regista friulana, la quale insorge: “Basta, raccontate la verità. Continuate a parlare del vaccino come l’unica forma di prevenzione, è incredibile. Parlate delle condizioni igieniche generali. L’unica cosa che siete stati in grado di dire alla popolazione è lavarsi le mani. Ma chi è che non si lava le mani oggi?”.

Non ci sta l’infettivologo Massimo Galli, che pochi minuti prima aveva spiegato il contributo fondamentale dei vaccini alle aspettative di vita negli ultimi decenni: “Di fronte a una così colossale ignoranza, io apro le braccia. Ma lei lo sa che uno dei problemi principali nella prevenzione delle malattie e delle infezioni da batteri multiresistenti trasmesse in ospedale è riuscire a ottenere il lavaggio delle mani da parte del personale? Lei non ha proprio idea di cosa succeda nel mondo. Ha il suo piccolo fanatismo, che è assolutamente nocivo e col quale non è proprio il caso di confrontarsi. Basta. Per quanto mi riguarda, con questa signora non interloquisco”.