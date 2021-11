Tra gli studiosi più perplessi sulle vaccinazioni dei bambini c’è Antonio Cassone, membro dell’American Academy of Microbiology ed ex direttore delle Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Come molti suoi colleghi ha sollevato dubbi sul trial di Pfizer-Biontech per i numeri troppo esigui. Non c’erano bambini a sufficienza? Questo non può essere. Un anno e […]

È vero che ormai viviamo immersi in una mega-barzelletta, dove le cose ridicole vengono prese sul serio e quelle serie sul ridere. È vero che nessuno fa un plissé neppure se il premier firma un trattato con la Francia di cui solo lui e Macron conoscono il testo e il Parlamento pazienza, se il capo […]

Leghismi Da Giorgetti a Meloni: Fedriga studia da leader Nella Lega in queste ore parlano solo di lui. “Hai visto Max?”, “Hai sentito Fedriga?”, “Ti sei complimentato?”. Sul Super Green pass ha vinto lui e ha perso il capo. Massimiliano Fedriga ha fatto bere litri di camomilla a Matteo Salvini. È stato il primo a chiedere le restrizioni per i non vaccinati e mentre […] Di Giacomo Salvini

Telecommedia Tim, Gubitosi si dimette. I guai del colosso restano Showdown – L’Ad lascia (ma resta in cda) dopo lo scontro col primo azionista francese, appoggiato da Cdp: il futuro, però, non pare roseo Di Carlo Di Foggia

Affari edilizi Mister Giubileo fiscale indagato per truffa Superbonus – L’inchiesta della Gdf per i crediti fasulli coinvolge il presidente di Confimprese Di Antonello Caporale

Trattato del quirinale Vince Macron, a poco prezzo Parigi si rafforza verso la Germania. Mattarella officia – Italia-Francia Di Salvatore Cannavò

Monitoraggio L’Iss: “Peggiora la situazione” In giallo il Friuli, ma non Bolzano “Tende ancora a peggiorare la situazione epidemiologica nel nostro Paese”. Lo ha detto il direttore alla prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, presentando il consueto monitoraggio settimanale Iss, invitando a “continuare con la campagna vaccinale soprattutto per quanto riguarda le dosi di richiamo e al tempo stesso mantenere comportamenti prudenti: distanziamento sociale e mascherine”. […] Di RQuotidiano

“Decida il farmaco” Suicidio assistito, Mario diffida l’azienda sanitaria Il Comitato etico della Regione Marche ha dato il via libera. Ma ora, dice lui, l’azienda sanitaria locale gli sta opponendo resistenza. Mario, il 43enne malato tetraplegico che negli scorsi giorni ha avuto l’autorizzazione a ricorrere al suicidio assistito, ha diffidato nuovamente la Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche con l’accusa di essere inadempiente in […] Di Natale Ciappina

Clan dei casalesi Si pente Schiavone jr. figlio di Sandokan: “Sta facendo i nomi di chi lo ha aiutato” Dopo Nicola si pente anche Walter, il secondogenito del boss dei casalesi, Francesco Schiavone, conosciuto con il soprannome di “Sandokan”. La notizia che Walter Schiavone ha saltato il fosso giovedì mattina ha fatto il giro del Tribunale di Napoli. Era inevitabile, dopo l’udienza preliminare del processo che lo vede imputato con l’accusa di aver preso […] Di Vincenzo Iurillo e Lucio Musolino

Arrestato di nuovo “Truffe alle star”, sequestrati 70 mln a Bochicchio È accusato di aver truffato almeno 34 persone fra cui vip, sportivi e imprenditori. Fra le “parti offese” ci sono l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte e il calciatore della Roma, Stephan El Shaarawy. Giovedì mattina il broker Massimo Bochicchio, 51 anni, ai domiciliari da luglio, ha ricevuto dalla Procura di Roma (cui è stato assegnato, […] Di Vincenzo Bisbiglia

Scandalo monte paschi David Rossi, su decesso maxi-perizia del Ros Non lasciare ”spazi inesplorati” sulla fine di David Rossi, il capo della comunicazione della Monte Paschi, morto dopo essere precipitato dal suo ufficio a Siena nel marzo 2013. Sarà compito della maxi-perizia affidata dalla Commissione parlamentare di inchiesta ai carabinieri del Ros e del Racis. La perizia è composta da 49 quesiti e ha l’obiettivo […] Di RQuotidiano

C’è un nuovo magistrato Regeni, nuova udienza del Gup il 10 gennaio Si ripartedall’udienza preliminare. Il processo ai presunti responsabili del rapimento, delle torture e dell’omicidio, nel 2016 al Cairo, di Giulio Regeni ricomincerà il 10 gennaio davanti al nuovo gup Roberto Ranazzi. Gli indagati, a vario titolo, dalla Procura di Roma sono quattro 007 della National Security egiziana (Sabir Tariq, Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim […] Di Vin.Bis.

L’“economista” della mafia Morto il pentito Siino: gestì appalti per Riina È stato per annila mente economica di Totò Riina. È morto a 77 anni il pentito di mafia Angelo Siino, considerato “ministro dei Lavori pubblici” di Cosa nostra, che ha gestito gli appalti pubblici per conto della mafia. “Bronson”, come veniva chiamato il collaboratore di giustizia, si è spento lo scorso 31 luglio, ma la […] Di RQuotidiano

Il tweet di Ferragni “Meglio cagna viva che gatta morta” Poi cancella i post Si possono immaginare diverse spiegazioni per quanto accaduto ieri: la prima è che la famosa influencer Chiara Ferragni abbia davvero pubblicato senza pensare alle conseguenze la storia di Instagram e il tweet scomparsi dopo poco; la seconda che sia stata una trovata pubblicitaria per far parlare del disco del marito Fedez, la terza che non […] Di Virginia Della Sala

Viterbo Montefiascone, Comune contro la costruzione del parco eolico Il Comunedi Montefiascone, in provincia di Viterbo, ha preso una posizione netta contro la costruzione di un parco eolico che dovrebbe sorgere nella zona agricola del paese. In un comunicato stampa l’amministrazione ha denunciato che l’impianto fa parte della “speculazione energetica che negli ultimi anni sta radicalmente stravolgendo la Tuscia”. Anni in cui sono stati […] Di RQuotidiano

Caso Cile-Italia Nel weekend i giudici non vedono un’email: ex torturatore torna libero e va in Germania Un incredibile cortocircuito tra la Corte d’appello di Firenze e la Questura di Lucca ha consentito di tornare in Germania a Reinhard Doring Falkenberg, 75 anni, tedesco, accusato di efferate torture in Cile ai tempi del regime di Augusto Pinochet. Era stato arrestato il 22 settembre a Forte dei Marmi, dove era in vacanza con […] Di Alessandro Mantovani

Attivisti alla sbarra “Memorial agente straniero” Cremlino, Bavaglio totale Inizia il processo per sciogliere l’Ong più celebre del Paese. Il direttore Orlov: “Avvertimento per tutti” Di Michela A.G. Iaccarino

Ucraina Zelensky accusa Mosca: “Prepara golpe a dicembre” Il golpe russo, secondo il presidente Volodimir Zelensky, doveva avvenire proprio tra qualche giorno: era pianificato per il primo dicembre prossimo. Il leader ucraino, che lo ha riferito ieri durante una conferenza stampa, dice di essere stato informato da più fonti dell’intelligence, agenti segreti non solo patrii, ma anche di altre nazioni. Sardonica e tempestiva, […] Di RQuotidiano

Francia/2 La Manica della discordia: Parigi ritira l’invito a Patel Aumentano le tensioni tra i due Paesi per la crisi migratoria nel Canale, l’Eliseo dichiara la ministra non benvenuta. Marinai francesi in sciopero bloccano i porti Di Luana De Micco

Francia/1 Zemmour non frena lo scoop di Closer: “Collaboratrice incinta” Nel 2022il celebre polemista francese Eric Zemmour diventerà padre: invano, il politico ha tentato di impedire l’uscita di un articolo del settimanale Closer sulla presunta gravidanza della sua giovane consigliera e compagna, Sarah Knafo. Nata nel 1993, la Knafo è un’alta funzionaria pluridiplomata nelle migliori scuole di Parigi. I legali del polemista di estrema destra, […] Di RQuotidiano

Il film da vedere “Sing 2”, quando l’animazione rende grande il cinema Nel 2016 l’animazione Sing conquistò plauso di critica e favore di pubblico, rastrellando 634 milioni di dollari al box office globale. Sceneggiava Garth Jennings, per una regia a quattro mani con Christophe Lourdelet: cinque anni più tardi è rimasto il solo Jennings, sotto il cappello della Illumination di Chris Meledandri, il papà dei Minions e […] Di Hammer & Tongs

Vedere il mondo, essere Bourke-White Fu, per tutta la vita, la fotografa della prima volta. Dalle vedute aeree dell’America di Roosevelt alla Russia dei piani quinquennali; dalla copertina del primo numero di Life al racconto della “misteriosa malattia” che la colpì a 50 anni non ancora compiuti. Margaret Bourke-White è stata, con la sua capacità visionaria e narrativa, pioniera dell’immagine […] Di Maddalena Oliva

In sala “Beginning”, esordio di Dea su una donna maltrattata Nonostante il titolo, l’opera prima della georgiana Kulumbegashvili racconta la “distruzione finale” di una famiglia Di Anna Maria Pasetti

Il personaggio Quel mito di Faust dall’imperatrice e poetessa cristiana ai diavoli protestanti Urc! Faust: “Un oceano insondabile” anche per chi lo studia da decenni, come Paolo Scarpi, curatore della minuta antologia, 566 pagine, Faust. Dalla leggenda al mito (Marsilio). Il saggio affastella opere, o stralci, su uno dei personaggi più emblematici, eppur polisemici, dell’immaginario occidentale, tanto da essere diventato “un genere letterario” a sé, paradigma dell’uomo ulissiaco […] Di Camilla Tagliabue

Nel fantastico mondo di Oz c’è il kibbutz “Beati i sognatori e sventurati coloro che hanno gli occhi aperti” si legge in Giuda, uno dei capolavori di Amos Oz, lo scrittore israeliano scomparso nel 2018. Non a caso il kibbutz è un tòpos della sua letteratura. Svariate le opere in cui ha raccontato l’utopia di una vita allo stato primitivo, a contatto con […] Di Crocifisso Dentello

D. C. (Dopo Christie) Nel Texas della fame da Grande Depressione: il “crime” lurido e cupo di Amelia e Arnold La storia cattura sin dall’incipit, diretto ed essenziale e in cui irrompe crudamente il fattore del sangue: “Una volta, nella classe di terza elementare della signorina Wexler, Amelia Laxault vinse il premio in aritmetica. Ricevette un diploma, una penna stilografica d’oro donata dalla signorina Wexler stessa e un naso sanguinante, omaggio di Arnold Critchin che […] Di Fabrizio d’Esposito