Qualche piccolo tafferuglio ai limiti del corteo, soprattutto verbale, i fumogeni e i fischi all’inno nazionale e al sindaco Giuseppe Sala. Contrariamente alle aspettative alla manifestazione per il 25 aprile a Milano non si sono registrati scontri eccessivamente violenti. Piazza Duomo ha applaudito Antonio Scurati dopo la lettura del monologo censurato dalla Rai. Lo scrittore ha fatto una sola variazione rispetto alla versione originale quando ha detto che “temo che oramai nemmeno questo 25 aprile pronunci la parola antifascismo“. “Mentre vi parlo festeggiamo perché questa è la festa della Liberazione che è liberazione dal nazifascismo” ha aggiunto. Terminato il monologo è sceso dal palco e ha abbracciato la segretaria del Pd Elly Schlein prima di allontanarsi. “Abbiamo stimato un numero sopra i 100mila“, ha detto dal palco della manifestazione il presidente di Anpi Milano Primo Minelli. In piazza Duomo la polizia ha effettuato una carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti pro Palestina che avevano sfondato la barriera con transenne predisposta a protezione del palco. Subito dopo i manifestanti sono ripartiti in corteo.

I fischi e il discorso di Sala – Poco prima il corteo era arrivato in piazza Duomo fra i fischi e le contestazioni provenienti dal presidio organizzato dai Giovani Palestinesi, al quale hanno aderito anche le realtà antagoniste. C’è stato anche un tentativo di sfondare le transenne che separano la piazza dal palco ma i manifestanti sono stati bloccati dalle forze di polizia. Fischi e urla ‘assassini assassini” e “vergogna“, sono stati indirizzati soprattutto alla Brigata ebraica che esponeva bandiera di Israele. I manifestanti pro Palestina hanno fischiato anche l’inno d’Italia e il sindaco Sala. Il primo cittadino, sul palco, ha attaccato l’esecutivo: “Il fascismo è stato fino dall’origine un crimine prima ancora che una sciagura, diventata poi la piu grande tragedia vissuta dall’umanità nella sua alleanza con il nazismo. Ma perché una parte del governo non ha mai voluto chiarire questo equivoco di fondo? Una professione di antifascismo non è così difficile da pronunciare, è l’abc della democrazia. Invece sempre e solo silenzio imbarazzato e imbarazzante”.

L’annuncio dei giovani palestinesi – In mattinata i Giovani palestinesi avevano annunciato già in mattinata l’intenzione di riprendersi la piazza “riprenderla sul serio, non in modo performativo. Per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di lotta in piazza Duomo. Noi non sottostiamo al Pd e ai sionisti, portiamo la Palestina in piazza Duomo”, è lo slogan dell’iniziativa, a cui hanno aderito anche varie realtà dell’antagonismo. I giovani palestinesi hanno lamnetato l’ostracismo da parte degli organizzatori del corteo per la Liberazione nel capoluogo lombardo, che è stato contestato all’arrivo in piazza sul luogo si sono radunati circa trecento manifestanti, che hanno occupato l’area di fronte al palco. Un grosso striscione con scritto “Fuori i genocidi dalla storia, con la resistenza palestinese” è stato esposto davanti alle transenne che delimitano lo spazio dedicato agli intervenuti ufficiali, rivolto verso il lato della piazza che dà sulla galleria Vittorio Emanuele. Un altro striscione recita invece “ora e sempre la Resistenza si difende”. La Polizia ha identificato alcuni giovani nordafricani che hanno posizionato una grande bandiera palestinese intorno al monumento di Vittorio Emanuele al centro della piazza, dopo aver superato le transenne posizionate a protezione della statua.

“Da più di un mese abbiamo portato una sola richiesta: avere spazio sul palco per parlare di Palestina. Chi più di noi in questo momento può parlare di resistenza e soprattutto di libertà? Eppure, questo non ci è stato concesso. Anzi, ci si è nascosti dietro slogan puerili e si è deciso di relegare i palestinesi alla fine del corteo, dietro comunità ebraica, ucraini e iraniani dissidenti. Perché sia mai che al corteo del 25 aprile si porti un esempio vero, concreto, reale e soprattutto presente di lotta partigiana. No, la lotta partigiana evidentemente deve restare relegata ai margini del corteo come se fosse ormai qualcosa di folkloristico“, ha scritto l’organizzazione in una storia pubblicata su Instagram. “Noi però”, prosegue il testo, “non abbiamo alcuna intenzione di sottostare a questi dettami. Non abbiamo alcuna intenzione di sottostare ai diktat dei sionisti e dei complici dei sionisti. Quarantamila martiri ci impongono oggi di fare delle scelte e se non le facciamo ora, quando le faremo? Ora è il momento di agire, ora è il momento di scegliere. Perché se non lo faremo il 25 aprile non lo faremo mai e resteremo schiavi del sionismo. Piazza Duomo, ore 13.30, per una Palestina libera”, conclude la storia.