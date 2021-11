La variante del Covid individuata in Sudafrica, nei cui confronti i vaccini sono “quasi certamente” meno efficaci secondo l’università di Oxford, preoccupa l’Europa. L’Italia ferma da subito gli arrivi di chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini e la Commissione Ue annuncia che proporrà a breve una misura analoga, già adottata ieri dalla Gran Bretagna e Israele. La Germania per ora si limita a sospendere i voli dal Sudafrica, come anche la Francia. Anche Israele, dove è stato rilevato il primo caso di variante sudafricana in un israeliano di ritorno dal Malawi e altre 2 persone anch’esse sono considerate casi sospetti, ha dichiarato ‘Paesi rossi’ Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e eSwatini. Oltre allo stop dei voli è stato stabilito anche il fermo agli ingressi in Israele dei cittadini di quei Paesi ed è stata introdotta la quarantena per chi rientra, compresi i vaccinati. “Siamo a un passo dallo stato di emergenza”, ha annunciato il premier Naftali Bennett. Due casi sospetti sono rilevati anche in Belgio.

“Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini“, ha annunciato venerdì mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione“. Intanto da Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen fa sapere che “la Commissione europea proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di attivare il freno di emergenza per interrompere i viaggi aerei dalla regione dell’Africa meridionale a causa della variante B.1.1.529” del coronavirus.

In giornata a Bruxelles si tengono una serie di riunioni per discutere una serie di misure. La presidenza di turno slovena del Consiglio Ue ha convocato una riunione dell’Icpr (il meccanismo del Consiglio con gli stati membri per la risposta alle crisi) per discutere la proposta della Commissione europea. Bruxelles è inoltre in contatto con Eurocontrol e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) che stanno preparando una raccomandazione per gli aeroporti nell’Ue sulla questione. Inoltre per stasera alle 18, von der Leyen ha convocato una riunione della task force interna all’Esecutivo.

Anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che si terrà oggi a Ginevra una riunione di esperti del Technical Advisory Group, ma ha avvisato che “ci vorranno più settimane per comprenderne l’impatto”. L’obiettivo è di chiarire se siamo di fronte ad una variante di “interesse” o di una variante di “preoccupazione”. Ma ci vorranno diverse settimane per sapere cosa significa potenzialmente in termini di contagiosità e l’impatto su diagnosi, terapie e vaccini. Intanto Pfizer ha annunciato che sta studiando la variante che si teme possa eludere il vaccino e conta di avere i primi risultati “al più tardi entro due settimane”.

Il biologo James Naismith, direttore del Rosalind Franklin Institute dell’università di Oxford, ha detto che i vaccini contro il coronavirus saranno “quasi certamente” meno efficaci contro la nuova variante. Secondo Naismith le mutazioni nella variante suggeriscono che potrebbe diffondersi più rapidamente. E quindi “raggiungerà inevitabilmente il Regno Unito”, ma “il divieto di viaggio ritarderà il suo arrivo forse di qualche settimana”. Il timore per le possibili ripercussioni sull’economia intanto ha affossato i mercati: in avvio di seduta affondano le Borse europee, in scia alla pessima chiusura dei listini asiatici.