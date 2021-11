Papa Francesco non si trattiene e di fronte ai fedeli pugliesi si lascia andare a una domanda genuina: “Da dove venite”, quando questi rispondono: “Dalla Puglia”, lui ribatte con spontaneità: “Ma la Puglie non è un po’ pericolosa?”. I fedeli, intervenuti all’udienza generale di mercoledì hanno risposto in coro con un cordiale: “Nooo”. La curiosa domanda di papa Bergoglio è rimbalzata in rete diventando presto virale.