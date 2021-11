Meno netto il presidente della giunta per le Immunità di Palazzo Madama, Maurizio Gasparri: “Il punto del conto corrente andrà valutato e ci sarà una discussione – spiega ai cronisti – sui Whatsapp ci sono sentenze di varia natura che distinguono se i Whatsapp sono ‘corrispondenza’ o meno, mentre le e-mail certamente lo sono”.

L’esito in giunta per le immunità del Senato pare scontato a favore della richiesta della relatrice, senatrice di Forza Italia incaricata dal presidente della giunta Gasparri di sollevare un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale. I tre componenti di Italia Viva sommati quelli del centrodestra rappresentano 12 dei 23 membri della giunta. Ma secondo Renzi “l’esito del voto è prematuro”, anche se, aggiunge ” in Giunta hanno parlato alcuni esponenti di varie forze politiche e ho accolto con grande interesse le valutazioni che sono state fatte”.Di altra idea la capogruppo M5S in giunta, Elvira Lucia Evangelista: “Temo che l’esito temo sia scontato a favore della sollevazione del conflitto di attribuzione se i miei colleghi faranno una valutazione puramente politica”.