“Molti dicono che la Leopolda è un’associazione a delinquere. Io sono orgogliosa dalla Leopolda perché è un vivaio di proposte che hanno cambiato e contribuiranno a cambiare il Paese”. Lo ha detto il deputato di ‘Italia viva‘ e ex ministro Maria Elena Boschi dal palco della ‘Leopolda’, in svolgimento a Firenze. “Basta con la macchina del fango – ha aggiunto – basta. Non ci avete fatto niente, noi continueremo a rimanere qui con la testa e con il cuore. Grazie a chi ci ha difeso sempre, agli amici e le amiche che ci sono sempre stati vicini”.