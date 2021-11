Nel Paese di Sottosopra, una ministra vota alla Camera contro il suo governo con due partiti della maggioranza, che va in minoranza; ma il premier, anziché salire al Quirinale, fischietta. Nel Paese di Sottosopra tutti applaudirono Renzi quando fece fuori tutti i partiti dalla Rai tranne il suo; oggi, per coerenza, applaudono Draghi perché fa […]

Il dossier L’opposizione siede al governo (e Draghi tace) Gli sgambetti della maggioranza. Vietnam in Aula. Salvini manda una ministra a votare in dissenso, Iv fa le bizze e ora vacilla anche l’asse giallorosa sulla manovra. Per il premier, però, sono solo incidenti Di Giacomo Salvini

Efficace al 99% Lo stop a Reithera costa caro 20 milioni di euro buttati via Per il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, era solo una questione di poche settimane e l’ostacolo tecnico-giuridico che l’11 maggio scorso aveva portato la Corte dei Conti a cassare il finanziamento a Reithera per lo sviluppo del vaccino anti-Covid italiano sarebbe stato agevolmente superato. Dichiarazione del 21 maggio: “Il Mise è disponibile a contribuire […] Di Natascia Ronchetti

Clima ed energia Cop26, l’Italia fa dietrofront: finanzia le trivelle nell’Artico Beffa. A Glasgow, Roma ha firmato lo stop ai progetti inquinanti entro il 2022. Ma Sace garantirà i fondi di Cdp e Intesa al progetto Arctic Lng 2 Di Stefano Vergine

Le motivazioni Lodi, Uggetti truccò la gara ma per i giudici è tutto ok Sono arrivate le motivazioni della Corte d’appello di Milano, a spiegare l’assoluzione dell’ex sindaco Pd di Lodi, Simone Uggetti. Nel 2016 era stato arrestato e nel 2018 era stato condannato in primo grado a 10 mesi, per turbativa della gara bandita per la gestione delle piscine comunali di Lodi. I giudici d’appello ribaltano la prima […] Di Gianni Barbacetto

Pretesa immunità Senato, la giunta Gasparri colpisce ancora. Bloccato il processo a Carlo Giovanardi Al Senato si fanno miracoli e per questo anche Matteo Renzi, che giura di non volersi avvalere dell’immunità per l’inchiesta fiorentina sulla Fondazione Open, spera che alla fine gliela accordi, anche a lui non piacendo. Del resto, la Giunta presieduta da Maurizio Gasparri la sta per concedere anche a Carlo Giovanardi, che grazie ai suoi […] Di Ilaria Proietti

Riforme, anche Mario inghiottito dalla palude La stilettata affidata da Mario Monti al Corriere della Sera domenica scorsa è forse eccessiva (“in questi mesi si è avuta l’impressione che il governo abbia teso a diluire e ritardare gli aspetti più incisivi delle riforme”), ma certo l’esecutivo di Mario Draghi ha più di qualche problema nel mettere insieme la composita maggioranza che […] Di Marco Franchi

Firenze Qui Radio Leopolda, attacco ai cronisti La kermesse. Renzi rivendica il primato della politica e attacca Conte. La platea fischia Gruber Di Tommaso Rodano

L’esponente del Pd Reggio Calabria, Falcomatà condannato per abuso d’ufficio e sospeso da sindaco Il processo “Miramare” si è concluso con la condanna a 1 anno e 4 mesi di carcere, pena sospesa, per il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Pd). Il primo cittadino è stato giudicato colpevole per abuso d’ufficio e assolto, invece, dal reato di falso. Per lui scatta comunque la legge Severino e sarà sospeso […] Di Lucio Musolino

Roberto D’Angelo Paestum, arrestato coordinatore di Italia Viva Ringrazio Matteo Renzi ed Ettore Rosato per la fiducia accordatami”, disse a gennaio l’imprenditore di Capaccio Paestum Roberto D’Angelo, fresco di nomina a coordinatore cittadino di Italia Viva, firmata dagli ex parlamentari Tommaso Pellegrino ed Angelica Saggese. Fervidi complimenti ai renziani per come selezionano la loro classe dirigente nel salernitano: ieri D’Angelo, personaggio politicamente molto […] Di Vin. Iur.

Dario Loffredo Sistema Salerno, indagato anche “Mr. Preferenze” Si allarga il sistema Salerno, o se preferite il sistema De Luca, costruito, secondo l’accusa, sul ferreo controllo politico degli appalti. Ieri la Squadra Mobile guidata da Marcello Castello ha notificato cinque avvisi di conclusa indagine per un’ipotesi di turbativa d’asta collegata all’affidamento dei mercatini natalizi del 2016 all’associazione torinese Buongiorno Italia. Tra i nuovi […] Di Vincenzo Iurillo

Caso carabinieri Piacenza “Caserma zona franca di prassi degenerate” “I protagonistierano quasi tutti carabinieri semplici e appuntati, uomini che ormai avevano sdoganato un modo di agire al di fuori delle regole, in una zona franca dove erano ammesse prassi degenerate”. Non lasciano dubbi le 488 pagine con cui il Gup di Piacenza Fiammetta Modica ha motivato le condanne dei carabinieri della stazione Levante: la […] Di Sarah Buono

Marche, aveva 98 anni Addio Nonna Peppina simbolo del terremoto È morta “nonna Peppina”, al secolo Giuseppa Fattori, l’anziana diventata il simbolo della resilienza dei terremotati. Avrebbe compiuto 99 anni il 26 novembre. Aveva rifiutato di lasciare una casetta di legno realizzata nei pressi della sua abitazione, ridotta a un cumulo di macerie a San Martino di Fiastra (Macerata) dal sisma del 2016. Una casetta […] Di RQuotidiano

La mobilitazione Ddl Concorrenza: taxi fermi mercoledì 24 Il blocconazionale dei taxi, fissato per mercoledì 24 novembre dalle 8 alle 22 e che culminerà con un corteo a Roma delle sigle sindacali, è una presa di posizione da parte di tutta la categoria nei confronti del Ddl concorrenza che interviene, con l’articolo 8, sul trasporto pubblico locale non di linea (quindi taxi e […] Di RQuotidiano

Il trasferimento del 2008 De Magistris assolto dalla disciplinare Csm “La sezione disciplinare del Csm mi ha assolto dagli addebiti disciplinari in sede di revisione parziale della condanna del 2008 che portò alla censura e al mio trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale. La stessa Procura generale della Cassazione aveva chiesto l’assoluzione. È emerso il grave contesto ambientale nel quale mi sono trovato a operare quale […] Di RQuotidiano

La discarica abruzzese Omessa bonifica.Bussi indagine al ministero Quattro tra i massimi dirigenti del ministero della Transizione ecologica sono indagati per omessa bonifica, falso e omissioni di reato. L’inchiesta riguarda le discariche 2A e 2B del Sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino (Abruzzo). I filoni giudiziari sarebbero almeno sei. La notizia è stata data ieri dal giornalista Ezio Cerasi della Rai. […] Di Maria Cristina Fraddosio

Morto il marito Crolla villetta, 74enne salvata dopo tre ore Una villetta a due piani è crollata poco prima delle 6.30 di ieri mattina a San Felice a Cancello, vicino Caserta, per una fuga di gas. Sotto le macerie una coppia di 74enni, Mario Sgambato e la moglie Giuseppina: quest’ultima è stata localizzata ed estratta viva. Circa 50 uomini dei Vigili del fuoco hanno impiegato […] Di RQuotidiano

Scuola “Vogliamo un cambio di rotta”. La carica degli studenti in piazza Migliaia gli studenti sono scesi ieri in piazza in tutta Italia per chiedere un cambio di rotta per il settore scolastico. “Il futuro è nostro, ripartiamo da zero” è lo slogan della manifestazione. Secondo quanto riferito dalla Rete degli Studenti Medi, 150mila tra ragazze e ragazzi in 11 regioni e 40 piazze hanno manifestando indossando […] Di RQuotidiano

Italygate La Cunial guida “l’intrigo mondiale” La deputata ex 5 stelle sarebbe a caccia di prove anti-Biden in Italia Di Lorenzo Giarelli

Open: le pretese di Renzi L’autorizzazione a non procedere Il Marchese del Grillo. Lo “scudo” parlamentare reclamato a più riprese dall’ex premier non trova alcuna giustificazione. La Consulta è stata chiara su quali siano i reali confini della tutela dei parlamentari Di Piercamillo Davigo

Stati Uniti Assolto Kyle: uccise due anti-razzisti a Kenosha Per la prima volta da quando Joe Biden è presidente, torna a farsi sentire negli Stati Uniti l’incubo delle tensioni razziali: l’assoluzione di un ragazzo bianco accusato di avere ucciso due persone e d’averne ferita una terza, – tutte bianche-, durante le proteste razziali dell’estate 2020 a Kenosha, in Wisconsin, potrebbe innescare proteste diffuse e […] Di RQuotidiano

OnDemand “Hellbound”, dalla SudCorea arriva un’altra bomba (emotiva) Sei episodi fanta-horror con la regia di Yeon Sang-ho. L’obiettivo è replicare il successo di “Squid Game” Di Federico Pontiggia

Teatro e arte Ci vuole coraggio a rifare l’“Amleto” Amleto di William Shakespeare è l’opera più incrostata della storia del teatro: è stata leggiucchiata, orecchiata, vista, rivista – non solo sul palcoscenico – così tante volte, in così tanti secoli, che è difficile uscire dal seminato codificato, dalla “trappola per topi”, dalla formuletta cristallizzata per cui il principe di Danimarca è solo una vittima, […] Di Camilla Tagliabue

In Mostra A Padova le sculture crescono nell’orto, a Merano gli uccelli intonano Liszt Quando ero bambino, all’Orto Botanico di Padova (uno dei più antichi del mondo) si entrava per una passeggiata pagando poche lire, e nelle serre ottocentesche poeticamente délabrées andavo sempre a vedere le piante carnivore che chiudevano le foglie sul ditino. Oggi l’ingresso vale 10 euro, e tutto è musealizzato e modernissimo: in quelle serre è […] Di Filippomaria Pontani

Il libro Quel “Guardiano” delle vite distrutte dei nativi negli Usa Due anni fa, Louise Erdrich, padre tedesco e madre nativa americana, natali nel Minnesota, radici nel North Dakota, National Book Award con La casa tonda, Pulitzer sfiorato con Il giorno dei colombi (per Roth il suo capolavoro), si era convinta che la sua ispirazione fosse morta. Si sbagliava. Fu il ritrovamento di una serie di […] Di Carlotta Vissani

D.C. (Dopo Christie) Un prete ucciso è la vittima perfetta per spiegare la teologia del giallo Il titolo, Il talento del cappellano, è perfetto per riprendere uno dei temi del dizionario del giallo di Pierre Lemaitre, qui recensito venerdì scorso: la teologia del giallo, laddove al lettore non bisogna nascondere nulla, evitando inganni nella trama. Parliamo dell’ultimo romanzo della siciliana Cristina Cassar Scalia, tra le migliori autrici del genere. Ecco perché […] Di Fabrizio d’Esposito