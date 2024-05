Benyamin Netanyahu ha detto ad Antony Blinken che non accetterà un accordo con Hamas che includa la fine della guerra. Questa pare essere la sostanza dell’incontro di circa tre ore a Gerusalemme tra il premier israeliano e il segretario di stato Usa. Lo ha riferito il giornalista Barak Ravid su Axios, citando fonti sia americane che israeliane. Secondo Netanyahu, se Hamas non abbassa le sue richieste non ci sarà accordo e Israele entrerà a Gaza. Così per l’ennesima svolta sembra sfumare l’ipotesi di una tregua nella Striscia: l’ultima intesa sul tavolo prevede una tregua lunga 40 giorni e il rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi dalle carceri di Tel Aviv in cambio della liberazione degli ultimi 33 ostaggi considerati ancora in vita.

È un’offerta di accordo a tempo: la risposta di Hamas è attesa entro questa sera, mercoledì primo maggio, altrimenti tutto dovrà ricominciare daccapo. E Netanyahu già da ieri ha iniziato a rilasciare dichiarazione che sembrano un tentativo di sabotare la possibile tregua: “Con l’accordo o no, attaccheremo Rafah. Né l’Aja, né altro ci fermerà”, ha dichiarato il premier israeliano. Anche la radio militare israeliana ha messo tutti in allerta: “Verrà dato l’ordine di lanciare un’operazione a Rafah” se non verranno fatti progressi “entro giorni” sui negoziati. Nell’incontro avuto oggi a Gerusalemme, il premier Netanyahu ha ribadito che se Hamas non cederà su questa richiesta non ci sarà alcun accordo e Israele avvierà l’operazione contro Rafah.

Dichiarazioni che hanno complicato di molto lo scenario già all’arrivo a Gerusalemme del segretario di Stato americano, Antony Blinken. Sperava di chiudere l’accordo, mentre le contrattazioni al momento devono essere considerate concluse. Il faccia a faccia tra Netanyahu e Blinken è cominciato intorno alle 10.40 e si è concluso alle 13.50. Subito dopo si è tenuto un incontro allargato al con esponenti politici e militari di Israele e lo stesso per gli Usa. Blinken ha ribadito l’opposizione dell’amministrazione di Joe Biden ad una operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia. “A Gerusalemme ho incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu sugli sforzi per raggiungere un accordo di cessate il fuoco con il rilascio degli ostaggi e sull’imperativo di sostenere l’aumento degli aiuti ai civili in tutta Gaza”, ha scritto su X il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Turchia denuncia Israele all’Aja – Intanto la Turchia si unisce al Sudafrica nella causa per genocidio contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia all’Aja. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, che ha ricordato come Ankara stia valutando da tempo come rispondere alle azioni di Israele nella guerra a Gaza e abbia già preso provvedimenti contro Israele, come la limitazione di alcune esportazioni. “Come Turchia, abbiamo deciso di partecipare al presentato dal Sudafrica contro Israele alla Corte di giustizia internazionale, presenteremo presto la nostra domanda“, ha dichiarato Fidan, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologa indonesiana, Retno Marsudi, ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. “Presenteremo la nostra richiesta ufficiale alla Corte internazionale di Giustizia una volta completato il procedimento legale“, ha specificato Fidan.