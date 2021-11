La morsa del Covid sull’Europa non tende a diminuire e in Germania la situazione sembra peggiorare di ora in ora e in Austria è stato deciso il lockdown da lunedì. L’epidemia in Russia ha ucciso 1.254 persone nelle ultime 24 ore, il più alto numero giornaliero dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il centro di crisi anti-coronavirus informa che il totale dei morti è salito a 261.589. Secondo i dati del centro di crisi, in Russia il 2,83% dei pazienti con coronavirus sono morti. La situazione della Russia e di altri paesi dell’Europa è drammatica da settimane: in molti dei paesi la percentuale della popolazione vaccinata è troppa bassa.

L’Europa in generale ormai da settimane è ‘osservata speciale’ perché guidato il rialzo delle infezioni registrate. In Germania la cancelliera Angela Merkel è stata costretta ha annunciato la strategia delle tre soglie. “La situazione è seria, è ancora più seria della settimana scorsa. La dinamica del contagio non è stata interrotta. In quattro settimane l’incidenza del virus si è quintuplicata” ha oggi detto il ministro della Salute tedesco Jans Spahn, in conferenza stampa a Berlino con il presidente del Robert Koch Institut. Spahn ha citato le misure anticovid decise ieri che “andranno implementate e controllate“. Intanto proprio ieri la commissione tedesca specializzata sui vaccini Stiko ha aggiornato le indicazioni sul cosiddetto booster, consigliandola a tutti coloro che hanno più di 18 anni. Una indiscrezione trapelata dalla riunione del direttivo su diversi media tedeschi che ne hanno dato notizia. La dichiarazione ufficiale definitiva non è ancora pronta. “Non possiamo assolutamente perdere tempo” ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in un drammatico appello in conferenza stampa a Berlino con il ministro della Salute Jens Spahn. “Dobbiamo ridurre i contatti per rallentare la dinamica”, ha aggiunto. “Ogni giorno si contagiano 10mila persone nel nostro Paese. In un quarto dei distretti tedeschi l’incidenza è sopra 500, in 12 di questi sopra i 1.000”.

Intanto in Francia il numero di classi nelle scuole che sono state chiuse a causa dell’epidemia è risalito nettamente nell’ultima settimana ed ha toccato il record dall’inizio dell’anno scolastico a settembre: 4.048 classi chiuse, lo 0,8% delle classi nel paese ha annunciato il ministero dell’Educazione nazionale. Il precedente record era del 16 settembre, quando furono 3.300 le classi lasciate a casa.