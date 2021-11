Dai sondaggi condotti alla fine di ottobre, la politica dell’immigrazione è la più grossa spina nel fianco dell’amministrazione Biden perché ambigua. Infatti, soltanto il 35 per cento degli americani la approva.

I democratici lo accusano di continuare ad espellere i migranti catturati al confine, politica introdotta da Trump nel marzo del 2020, e i repubblicani di aver causato l’impennata dell’immigrazione con la promessa di facilitarne l’ingresso negli USA. Nel 2021, 1,7 milioni di migranti sono stati arrestati ai confini, il numero più alto dal 2000.

Ma è la condizione in cui i minori sono detenuti, molti ancora separati dalle famiglie di cui non si sa più nulla e tanti altri arrivati al confine da soli, che preoccupa l’America. Biden non espelle più i minori non accompagnati, né la madri incinte, li rinchiude però negli stessi campi dove finivano durante l’amministrazione Trump, e dove vengono dimenticati.

L’ambiguità della politica di immigrazione di Biden rischia di creare una crisi umanitaria lungo il confine con il Messico, negli ultimi 12 mesi il numero dei minori e delle madri incinte che tentano di attraversarlo è infatti aumento del 340 per cento.