“Non entro nel merito della nomine in Rai, ma, come dico ormai da tanti anni purtroppo, dobbiamo affrontare una legge sulla governance della Rai, ovvero una reale riforma di sistema del rapporto tra governo, Parlamento e Rai. Io presentai una legge nel governo Renzi, però eravamo opposizione e passò un’altra legge“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della Camera, Roberto Fico, commentando la decisione di Giuseppe Conte di disertare le trasmissioni tv della Rai.

Fico aggiunge: “Non parlerei esclusivamente di nomine, ma proprio di una legge strutturale che possa modificare il rapporto governo-Parlamento-Rai rispetto alle nomine. Bisogna totalmente cambiare la cultura in questo rapporto e definire una nuova mission sulla Rai. In questo Paese dobbiamo riuscire ad avere una cultura dell’indipendenza molto più alta, anche nel servizio pubblico. Il finanziamento diretto arriva dai cittadini e ci vuole un servizio pubblico all’altezza”.

E chiosa: “Io non entro nel merito delle dichiarazioni di Conte. Da presidente della Camera sapete bene come mi muovo. Credo che il M5s debba lavorare compatto anche con le linee che, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, vengono date”.