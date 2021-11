“Conte si è offeso? Conoscendolo un po’, evidentemente lo hanno trattato male“. A dirlo è Pierluigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in merito alle nomine Rai, ritenute dal leader del M5s “una lottizzazione politica” che avrebbe tenuto fuori il Movimento. “Visto che hanno applicato il manuale Cencelli – ha detto – bisognava che lo applicassero fino in fondo, e non questo Cencelli dei poveri”. Il ragionamento di Bersani si è spinto oltre: “Il pluralismo nel servizio pubblico non può significare scambiarsi un panino, cinque secondi, un po’ ciascuno. Quando ero segretario del Pd mi rifiutai di fare nomi, chiamai le associazioni e dissi: ‘Fate voi'”.

