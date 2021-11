I Cugini di Campagna tornano all’attacco e nel mirino, ancora una volta, ci sono i Maneskin. Il motivo? Lo stesso: “Ci hanno copiato i costumi”. Il riferimento è all’outfit indossato dalla band romana ieri 14 novembre in occasione degli Mtv Ema 2021, dove i Maneskin hanno trionfato come “miglior rock band”. Attraverso un post Facebook, i Cugini di Campagna hanno scritto: “Cari Maneskin potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi… E avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro”. Questa la didascalia a corredo del collage di due foto: quella dell’outfit a quadri di Thomas Raggi (una jumpsuit con motivo geometrico oro e nero in tessuto laminato firmata Gucci) e quella di Nick Luciani, durante una pasta esibizione del gruppo musicale fondato a Roma nel 1970.

Solo una settimana fa, I Cugini di Campagna si erano scagliati contro i Maneskin per il medesimo motivo. L’occasione, però, era stata quella del concerto dei Rolling Stones, aperto dal gruppo vincitore di Sanremo 2021. “Basta copiare i nostri abiti“, avevano scritto su Instagram Luciani&Co, scatenando un putiferio.