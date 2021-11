Rita Dalla Chiesa è stata tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 14 novembre. L’ex conduttrice di Forum si è raccontata tra gioie e dolori, emozionandosi in modo particolare parlando del programma che ha condotto per circa 20 anni. “Se mi capita in video, cambio canale immediatamente. Non ce la faccio. È stato uno ha tanti grandi amori nella vita. Nel lavoro, il mio grande amore è stato Forum“, ha spiegato.

Poi, in un video messaggio a sorpresa, è arrivato l’invito dell’attuale conduttrice del programma, Barbara Palombelli: “Ciao Rita, che bello! Oggi sei a casa di Silvia Toffanin. Queste sono tutte le nostre case di Canale 5 dove passiamo la giornata. In questo studio dove sono (quello di Forum appunto, ndr) non ho toccato niente, è ancora il tuo. Stai tranquilla. Tutti ti vogliono bene, il pubblico ti vuole bene. Ti aspettiamo qui a Forum, dai ti prego. Torna a trovarci, io conto sull’aiuto di Silvia”. Ma Dalla Chiesa, irremovibile: “Non ce la faccio. Mi fa impressione la sola sigla, Barbara la vedrò a Stasera Italia“, ha tuonato. Attimi di gelo in studio, poi l’intervista è ripresa.