Cristiano Malgioglio è stato accolto a Da noi a Ruota Libera da un pubblico che indossa maschere con la sua faccia: “Sono spaventato, me ne andrei via”, dice (e c’è da capirlo). Dopo la sua solita ironia, il paroliere ha parlato con la conduttrice Francesca Fialdini di affetti scomparsi: “Non riesco a trattenere le lacrime quando penso a chi non c’è più, come i miei genitori, mia nipote, mia sorella, ecco lì divento molto triste perché quelle sono le lacerazioni del mio cuore”. Malgioglio ha parlato anche di un melanoma con il quale ha dovuto fare i conti: “Stavo per andare in Brasile a fare la promozione di “Mi sono innamorato di tuo marito” quando, mettendo la crema dopo la doccia, ho visto un neo che non mi piaceva e sono andato subito a farlo vedere. Da poco è scomparso il mio amico Rossano Rubicondi che si è trascurato moltissimo… Quando sono andato dal professor Mercuri (primario di Dermatologia ospedale San Raffaele, ndr) mi ha chiesto ‘da quanto tempo hai questo neo?’ e io ho risposto che non lo sapevo. Mi ha detto che bisognava toglierlo subito. Così abbiamo fatto ma dopo tre giorni mi hanno chiamato dicendo che dovevo operarmi, annullare tutti i programmi. Il professore mi ha spiegato che se avessi atteso ancora due o tre mesi non avrei fatto in tempo a operare e mi sarebbero restati cinque mesi di vita, ho avuto paura, al mattino mi guardavo allo specchio e piangevo”. Il paroliere ha quindi ribadito l’importanza della prevenzione.