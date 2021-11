La regina Elisabetta non parteciperà al Remembrance Sunday. La sovrana aveva annunciato qualche giorno fa la sua presenza alle commemorazioni per i caduti di guerra, al Cenotafio di Londra, ma Buckingham Palace ha fatto sapere che per problemi di salute la regina non potrà esserci. Secondo quanto comunicato ufficialmente, la sovrana ha un problema alla schiena, “uno stiramento“, come riporta Sky News, e per la royal correspondent il problema non ha nulla a che vedere con le ragioni per le quali i medici avevano raccomandato a Elisabetta II di riposare per qualche settimana.

“Sua Maestà – si legge ancora nella nota di palazzo – è delusa dal fatto che non parteciperà” alla cerimonia. Una sorpresa per i sudditi che, fino all’ultimo, avevano seguito le comunicazioni ufficiali che avevano confermato la sua presenza. La regina doveva apparire alla finestra, mentre il compito di deporre la corona di fiori a nome della corona spetta al principe di Galles, cioè Carlo.

La partecipazione si sua Maestà avrebbe significato un ritorno alle cerimonie pubbliche, dopo un rallentamento imposto dai medici per motivi di salute. L’evento che lo scorso anno aveva subito delle limitazioni causa coronavirus, con la partecipazione di un numero limitato di veterani e militari, vede quest’anno un ritorno alla normalità, con centinaia di militari e donne che marciano e si mettono in fila attorno al Cenotafio e una grande folla che assiste all’evento. Alle 12, ore italiane, si osserveranno due minuti di silenzio per ricordare coloro che hanno combattuto e sono morti nei conflitti passati.