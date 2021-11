Mentre sui quotidiani britannici (ma non solo) dilagano i titoli allarmistici sulle sue condizioni di salute, lei ha spiazzato ancora una volta tutti mostrandosi in forma smagliante alla guida della sua Jaguar. Foulard fiorato in testa, occhiali scuri, sedile ben avvicinato e mani salde sul volante, la Regina Elisabetta – 95 anni, è bene ricordarlo – è stata immortalata così questa mattina da un paparazzo del Daily Mail, mentre lasciava il castello di Windosor da un’uscita sul retro per andare a fare la sua consueta passeggiata con gli amati cani corgi nella sua tenuta nel Berkshire.

Quelle pubblicate dal tabloid inglese sono le prime e decisamente rassicuranti immagini sulle condizioni di salute della Sovrana dopo gli oltre 10 giorni di riposo a cui è stata costretta nel castello di Windsor dopo il rarissimo ricovero in ospedale per 24 ore per imprecisati accertamenti e le ulteriori 2 settimane di stop – con cancellazione della presenza alla CoP26 di Glasgow e divieto di viaggiare – ordinate di recente dai medici. Oltre, ovviamente, alla raccomandazione di smettere con gli alcolici e di svolgere solo compiti “alla scrivania”. Nelle foto la Regina Elisabetta non appare certo in condizioni tali da destare allarme, anzi, sembra proprio “in ottima forma”, come l’ha definita il premier britannico Boris Johnson.

A margine del vertice del G20 a Roma, interrogato a riguardo, il primo ministro inglese ha infatti assicurato: “Ho parlato a Sua Maestà come faccio ogni settimana, come prevede il mio incarico, ed era in ottima forma. I medici le hanno detto che deve riposare e dobbiamo rispettarlo”, ha detto Johnson in un’intervista al canale britannico Channel 4, mostrandosi rassicurante sulla condizione della sovrana di 95 anni, che “deve solo – ha ribadito – seguire i consigli dei medici e riposarsi un pochino”.