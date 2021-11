“Credo che la conferenza sul clima a Glasgow non stia andando bene, non stia andando nella direzione giusta e, soprattutto, con il necessario coraggio da parte dei leader del mondo che dovremmo vedere. Penso a Cina e Usa che non firmano per abbandonare il carbone o al Brasile che firma un accordo non vincolante per fermare la deforestazione entro il 2030. È ridicolo: la deforestazione va fermata ora”. Sono le parole dell’eurodeputata dei Verdi, Eleonora Evi, che ha commentato i risultati (parziali, al momento) del vertice sul clima di Glasgow. “Siamo in attesa dei documenti finali della Cop26, ma credo che la bozza sul tavolo non sia all’altezza perché non chiede in modo chiaro di abbandonare i nuovi investimenti e i sussidi alle fonti fossili che sono il grande problema e creano la crisi climatica, di inquinamento e di biodiversità”.