Il suo nome sta per “Vale la pena”: Vale Lp è una studentessa 23enne di Caserta, che arriva a #XF2021 portando la sua voglia di fare musica, ma anche un accurato lavoro sui testi. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove è in gara nel roster di Emma, è salita sul palco con la sua “CHÉRI”, brano che aveva cantato davanti ai giudici durante le selezioni, alle Audition.