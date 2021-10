Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2026. Forse questa è stata l’occasione del festeggiamento con la moglie, Agustina Gandolfo, in un ristorante nei pressi di Piazza Duomo, Milano. Una serata incantevole, almeno a giudicare dalle Instagram stories postate da Gandolfo. Ma qualcosa alla moglie dell’attaccante dell’Inter non è piaciuto affatto: “Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata. La cosa peggiore è che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?”. I cosiddetti ‘menù di cortesia’ sono pensati per gli ospiti ma vengono quasi sempre dati alla donna.