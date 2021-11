Qualche centinaio di giovani dei gruppi antagonisti e dei centri sociali si sono radunati nel pomeriggio a Padova per contestare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, arrivato in città per visitare la basilica del santo dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria ad Anguillara Veneta.

I manifestanti si sono schierati all’ingresso di via Belludi, la strada che porta alla Basilica di Sant’Antonio. Sul posto un fitto schieramento di agenti in tenuta antisommossa, sul posto anche camionette e idranti. C’è stato qualche momento di tensione culminato con due cariche della polizia e l’uso degli idranti per allontanare i manifestanti e permettere così l’arrivo del presidente brasiliano.