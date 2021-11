“É vergognoso che il Consiglio comunale, guidato dalla Lega, abbia conferito la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Jair Bolsonaro, siamo qui per ribadire che è inaccettabile”. Lunedì mattina alle nove in piazza Matteotti ad Anguillara Veneta erano in tanti a protestare contro l’arrivo previsto in giornata del presidente del Brasile per ricevere la cittadinanza onoraria dalla sindaca Alessandra Buoso. A prendere in mano il microfono sono stati i rappresentanti dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani); l’Unione degli studenti universitari di Padova; quelli della Rete degli studenti medi insieme ai partiti di Sinistra. “Anche il Senato brasiliano ha votato a favore della sua incriminazione per crimini contro l’umanità, é un uomo razzista, omofobo, misogino e antidemocratico, che ha condannato a morte più di seicento mila persone non riconoscendo la gravità della pandemia da Covid 19”, ha detto Domenico Amico, coordinatore dell’Udu Padova.

Anche l’Anpi è intervenuta sulla vicenda: “Non basta che il bisnonno Vittorio sia nato ad Anguillara nel 1878, emigrando poi in Brasile con la famiglia all’età di dieci anni. Secondo la giunta di Anguillara, basta che uno sia originario di un posto e, anche se è un criminale, può diventarne cittadino onorario”.