Al secolo Edoardo Spinsante, 20enne di Ancona, Baltimora è uno studente un po’ nerd dalla vocalità e dalla penna interessanti che suona pianoforte e chitarra e si diverte anche nella produzione. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove è in gara nel roster di Hell Raton, ha proposto “Altro”, il suo primo brano originale, grazie al quale aveva già superato i Bootcamp.